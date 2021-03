SHARE ON:

Santa Cruz (EP), 16 de Marzo 2021. El Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria, dejando sin efecto la cesantía de 7 trabajadores de Demarchi. En las próximas horas, comenzarían las negociaciones para resolver cada uno de los reclamos que viene presentando el Sindicato Petrolero, ante la reducción de actividad de la multinacional china.

En las últimas horas, luego de la medida de fuerza iniciada por el Sindicato Petrolero, finalmente se pudo dar el brazo a torcer a la operadora SINOPEC por los despidos en Demarchi. El Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria, por lo que se vuelve a foja cero, y se deberá restituir automáticamente los puestos laborales a los trabajadores cesanteados.

El reclamo viene de larga data, y en la última semana, determinó el inicio de una medida de fuerza por parte de Petroleros, en todos los yacimientos donde opera Sinopec. Al no haber respuestas ni de la multinacional ni del gobierno provincial, se anunció que se profundizaría el reclamo.

Finalmente hoy, el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria, abriendo la puerta no sólo al sostenimiento de los puestos laborales, sino a la resolución de distintos reclamos que se mantienen contra Sinopec.

Más allá de esto, el Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero, Rafael Guenchenen, no ocultó su malestar tanto con la operadora como con el gobierno provincial. No puede ser que tengan los yacimientos paralizados, que no se les exija un programa de perforación, remediación ambiental, y se permita que despidan de esta manera los trabajadores. Esta política que tienen tanto SINOPEC como la provincia están destruyendo las pymes regionales, y están haciendo un daño irreparable a la industria petrolera” puntualizó.

Prensa Sindicato Petrolero Santa Cruz