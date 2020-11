SHARE ON:

Neuquén (EP), 02 de Noviembre 2020. En una presentación ante analistas e inversores, el CEO de la empresa, Miguel Galuccio, dio a conocer los resultados del tercer trimestre del 2020.

Vista Oil & Gas informó un crecimiento del 12% en su producción de petróleo y una reducción en sus costos del 19%, dando una muestra de recuperación de la actividad en Vaca Muerta. Así se desprende de la presentación de los resultados del tercer trimestre del año, que estuvo a cargo del presidente y CEO de la compañía, Miguel Galuccio, para inversores y analistas de todo el mundo, el miércoles 28 de octubre.

Galuccio destacó que el contexto es alentador por una mayor demanda y mejores precios, algo que presentó a través de métricas operativas y financieras. Según la presentación, la producción total de la empresa fue de 25.394 barriles equivalentes de petróleo diarios, lo que significó un aumento del 7% con respecto al trimestre anterior. La producción de petróleo fue de 17.534 barriles diarios, un 12% más que el periodo anterior, que se explica por la reapertura de la producción no convencional a fines de junio de este año. Además, Vista es una de las empresas que volvió a realizar tareas de fractura hidráulica en sus bloques de explotación.

En el periodo, el lifting cost estuvo 19% por debajo del obtenido en el mismo periodo del año pasado y fue de u$s 9,9 por barril de petróleo equivalente. “La eficiencia, la implementación de nuevas tecnologías y la optimización de la estructura de costos operativos le permitieron a Vista compensar los niveles bajos de producción, que dieron como resultado un lifting cost de un digito”, explicó Galuccio.

Los ingresos de Vista fueron de u$s 70 millones, un alza del 37% respecto al trimestre anterior -el momento más duro de la pandemia-. No obstante, los ingresos de la compañía fueron 34% menores al mismo trimestre del año pasado.

El EBITDA ajustado para el tercer trimestre alcanzó los u$s 24,2 millones, un aumento del 138% respecto del trimestre anterior, debido a mayores ingresos, impulsados por un aumento de la producción de crudo y de sus precios. El margen de EBITDA ajustado fue del 35%, aumentando 15 puntos porcentuales comparado al segundo trimestre del año y el EBITDA ajustado fue 48% menor al mismo trimestre de 2019. La compañía registró una pérdida neta de u$s 28,4 millone.

“En un trimestre que marcó el camino para reiniciar el crecimiento, Vista logró mantener una sólida posición financiera, que será clave para el financiamiento de nuevas inversiones”, señaló la compañía a través de un comunicado. Con flujo de caja positivo de las operaciones de u$s 19,1 millones, que impulsó un flujo de caja de u$s 4,3 millones, le permitió contar con un saldo de caja al final del trimestre de u$s 225 millones.

Fuente https://www.vacamuertanews.com.ar/