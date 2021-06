SHARE ON:

Neuquén (EP), 29 de Junio 2021. La compañía que preside Miguel Galuccio (ex YPF), se desprenderá del 10% de su participación en Coirón Amargo Sur Oeste, con el objetivo puesto en enfocarse plenamente en el desarrollo de shale oil en Vaca Muerta, donde está posicionada como la segunda productora no convencional de la Cuenca.

El precio total de la venta será de u$s 21,5 millones, de los cuales u$s 15 millones se acreditarán en efectivo. Los u$s 6,5 millones restante, concepto de carry que se destinarán a la extensión de la obra de infraestructura para captación de agua del bloque Cruz de Lorena, operado por Shell, que abastece a la operación de Vista.

Durante 2018, la petrolera de Miguel Galuccio le había cedido a una subsidiaria de Shell otro 35% de la misma concesión como parte de un acuerdo de intercambio de concesiones hidrocarburíferas en Neuquén.

La operación fue aprobada por el gobierno de Neuquén, mediante Decreto 1027/2021, de acuerdo a información de la CNV (Comisión Nacional de Valores). Solo resta que Vista y Shell determinen la fecha para el cierre de la transacción, la cual deberá ocurrir dentro de los próximos cinco días hábiles. Una vez cerrada la venta, tendrá efectos retroactivos al 1 de abril.

Vista Oil & Gas se posiciona como la cuarta productora de petróleo no convencional con 2,8 millones de barriles acumulados el año pasado, además es la empresa más joven de Vaca Muerta y que viene innovando en la exploración de nuevos niveles de la formación.

