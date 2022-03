SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 07 de Marzo 2022. Desde la crisis financiera global de 2008 no había niveles de petróleo tan elevados, con impacto en la inflación global.

Los precios del petróleo alcanzaron el nivel más alto desde 2008: desde el trigo hasta el aluminio y el carbón también se han disparado en un movimiento que tendrá profundos efectos en las empresas y en los consumidores globales. El riesgo es un tsunami económico: la playa está en calma pero las olas llegarán en algunas horas.

Financial Times: “Los precios mundiales de las materias primas van camino de la mayor recuperación semanal en más de 50 años y los precios del gas natural en Europa han alcanzado un nuevo récord, ya que la guerra en Ucrania desencadena “movimientos excepcionales” en las materias primas, desde el petróleo hasta el trigo.”

El índice S&P GSCI, barómetro para el precio de las materias primas mundiales, ha subido un 18% en lo que va de la semana, dejándolo en camino hacia el aumento más pronunciado en los registros que datan de 1970, según datos de Refinitiv. Ahora está en su nivel más alto desde 2008.

Rusia compite con Arabia Saudita por el título de mayor exportador de petróleo crudo y productos refinados del petróleo, con envíos de más de 7 millones de barriles por día (bpd), de los cuales aproximadamente la mitad van a Europa.

Mientras aplica sanciones económicas para tratar de hacer que Rusia cancele su invasión de Ucrania, hasta ahora Washington DC todavía no ha llegado a cortar las exportaciones de petróleo y gas de Rusia pero de todos modos hay restricciones y enormes expectativas.

Los traders, por temores a sanciones de Occidente, se mantuvieron alejados de los productos petroleros rusos. Al menos 10 petroleros rusos no lograron encontrar compradores en el mercado spot (contado) horas atrás.

Rusia es uno de los principales proveedores mundiales de petróleo, gas, metales y cereales. Las sanciones occidentales a Moscú han evitado directamente los recursos naturales, lo que en teoría los deja disponibles para el comercio, pero los bancos, las aseguradoras, las compañías navieras y los socios comerciales no quieren asumir riesgo legal ni de reputación en un escenario sin seguridades jurídicas para nadie. “Cada vez es más claro que el conflicto entre Rusia y Ucrania está teniendo un impacto en la demanda de petróleo ruso”, dijo Warren Patterson, analista de ING. “Los compradores son cada vez más reacios a comprometerse”. El crudo Brent subió a US$ 116,28 el barril. Rusia exporta 5 millones de barriles de petróleo por día, alrededor del 5% del suministro mundial.

“Esperamos que las exportaciones de petróleo de Rusia se desplomen en 1 millón de bpd por el impacto indirecto de las sanciones y las acciones voluntarias de las empresas”, dijo el director ejecutivo de Rystad Energy, Jarand Rystad. Y Occidente no ha conseguido que los productores del Golfo Pérsico se comprometan a una mayor producción que compense la de Rusia. “Es probable que los precios del petróleo sigan subiendo, potencialmente por encima de los US$ 130 por barril”, advirtió Rystad. ANZ, de Australia, elevó su objetivo a corto plazo para el petróleo a US$ 125 por barril.

De pronto, Irán ya no es tan peligroso para Occidente. El Orden Global es grotesco por la liviandad en que un día aplica sanciones y al día siguiente cambia de opinión.

Irán no compensa

La OPEP + (Organización de Países Exportadores de Petróleo + Rusia) decidieron mantener un aumento en la producción de 400.000 bpd en marzo a pesar del aumento de los precios.

“Mientras algunos siguen paralizados con la idea de que un acuerdo con Irán proporcionará un alivio muy necesario (frente al aumento de los precios del petróleo), nuevamente advertimos que el acuerdo aún no está cerrado y que las sumas involucradas serían demasiado pequeñas para compensar una gran interrupción rusa”, dijo la analista de RBC Capital, Helima Croft, en una nota a sus clientes.

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitará Teherán durante el fin de semana, informó la agencia de noticias iraní Nournews, lo que sugiere que esto podría ayudar a allanar el camino para la reactivación del acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las principales potencias. Y levantar sanciones a Irán. Mientras tanto, los inventarios de petróleo de EE. UU. continuaron cayendo.

Los tanques en el centro de crudo clave de Cushing en Oklahoma estaban en su nivel más bajo desde 2018, mientras que las reservas estratégicas de EE. UU. cayeron a su nivel más bajo en casi 20 años. El petróleo estadounidense (West Texas Intermediate es su índice de referencia), subió hasta un 6%, a más de US$ 116 el barril. En Europa, los precios mayoristas del gas natural alcanzaron casi los 200 euros por megavatio hora, mientras que el carbón térmico, utilizado en las centrales eléctricas, superó los US$ 400 la tonelada. Enormes ganancias de unos que impulsarán más la inflación que los bancos centrales luchan por controlar, elevando el costo de vida en todo el mundo.

Temor global

“Este repunte avivará un torrente de presiones inflacionarias a medida que los componentes básicos de la economía global se vuelvan cada vez más costosos”, dijo Ehsan Khoman, jefe de investigación de mercados emergentes de MUFG. “Creemos que los productos básicos ahora están avanzando a niveles en los que la destrucción de la demanda, a través de precios aún más altos, se volverá frecuente.”

Tom Marzec-Manser, jefe de análisis de gas en ICIS, una consultora, dijo que mientras los compradores europeos con contratos a largo plazo con Gazprom todavía extraían el máximo de gas de Rusia en virtud de esos acuerdos, algunas empresas con contratos más flexibles a corto plazo habían comenzado a busque fuentes alternativas de suministro que resulten en un gran aumento de la demanda. “Estamos viendo una respuesta a los participantes del mercado con contratos a corto y mediano plazo con Gazprom y sus afiliados que dicen que debemos eliminarlos de nuestra combinación de suministro cuando sea posible y lo más rápido posible”, dijo.

