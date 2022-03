—

Buenos Aires (EP), 10 de Marzo 2022. La compañía controlada por el Estado presentó el balance de 2021, año en el que tuvo que atravesar una histórica reestructuración de su deuda de US $7.000 millones. En el último trimestre desembolsó casi US $1.000 millones en inversión. Se dialogó con Sergio Affronti, CEO de YPF, que contó también los proyectos de la compañía en el área de Midstream y también la ampliación de los oleoductos de Oldelval.

YPF presentó los resultados consolidados de 2021 con datos que muestran una clara recuperación financiera y operativa. Uno de los principales indicadores fue la producción total de hidrocarburos de la compañía controlada por el Estado, que aumentó un 14% en el cuarto trimestre del año con relación a las estadísticas del mismo período en 2020, logrando estabilizar la producción total anual luego de cinco años de caídas consecutivas.

Sergio Affronti, el CEO de YPF, señaló que “en 2022 aspiramos a que nuestra producción no convencional de crudo aumente un 45%. En lo que conocemos como nuestro hub core, que está integrado por las áreas Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur, el salto será del 50%. En producción de shale gas, la meta es aumentar un 40% en el no convencional”.

YPF espera aumentar su producción total de hidrocarburos en alrededor de 8% en 2022, lo que representaría el mayor salto interanual de crecimiento orgánico medido en términos relativos de los últimos 25 años (en 2014 la producción creció más, pero se debió a la adquisición de los activos de la petrolera Apache).

La mayor petrolera del mercado cerró el último trimestre del año con una inversión de US$ 908 millones (30% más que en el trimestre anterior) y tuvo un incremento de casi 9% en la producción de petróleo y 12% en la de gas respecto al mismo período de 2020. “Cerramos el año con un balance hiper positivo. En medio del contexto en el que está nuestro país, destaco el aspecto financiero y operativo. Terminamos el 2021 con un EBITDA (nivel de ingresos de caja antes de impuestos y resultados extraordinarios) de US$ 3.840 millones, un 6% más alto que el de 2019 en la pre-pandemia”, remarcó el CEO de la compañía.

Vaca Muerta

Affronti comentó que “el crecimiento de la producción en Vaca Muerta fue realmente sorprendente, sobre todo por el salto de la producción de gas. En no convencional crecimos al doble que en 2020. Producíamos 10 MMm3/día y saltamos a casi 20 MMm3/día en apenas seis meses bajo la órbita del Plan Gas. El crecimiento en la producción de petróleo en Vaca Muerta fue del 60%”.

Además, destacó que “el año pasado fue muy complejo. Empezamos con la renegociación de la deuda y pusimos el foco en volver a crecer en la producción de petróleo y gas, con mucho énfasis en la mejora de nuestros costos. En 2021 estabilizamos la producción respecto de 2020, pero con un incremento del último trimestre del año pasado del 14%.

Midstream

Con la intención de liderar las ampliaciones de infraestructura que se requieren para evacuar la mayor producción de hidrocarburos de Vaca Muerta, YPF creó dos nuevas áreas de Midstream, una para petróleo y otra para gas.

La petrolera está trabajando junto a Oldelval (Oleoductos del Valle), que concentra cerca del 70% de los envíos de la Cuenca Neuquina y de la cual YPF posee un 37% del paquete accionario, en la planificación de las obras necesarias para eliminar los cuellos de botella en la evacuación de petróleo. En el cortísimo plazo, Oldelval puso en marcha el proyecto Vivaldi, que demandó una inversión de US $50 millones y servirá para evacuar un primer salto del incremento de la producción de crudo de Vaca Muerta.

Affronti subrayó también que “tenemos en carpeta un proyecto de US $450 millones, para el cual ya se está comprando la cañería. Es un desarrollo mayor, que depende de algunos factores como la extensión por parte de la Secretaría de Energía de la concesión de Oldelval, que vence en 2027”. Y añadió: “apuntamos a que este proyecto esté listo para el año que viene. Eso nos permitiría incorporar unos 200.000 barriles/día a la capacidad de transporte de crudo hacia el Atlántico. Requiere construir nuevas instalaciones de estaciones de rebombeo y unos 450 kms de loops a lo largo del ducto”.

El directivo contó también que YPF está acompañando la gestión de prórroga de la concesión en la terminal portuaria Oil Tanking-Ebytem, que opera la terminal portuaria en Puerto Rosales y de la cual YPF tiene un 30%. Es un proyecto clave para poder exportar más petróleo desde esta terminal.

A su vez, YPF tiene por delante la reactivación del oleoducto a Chile, operado por una sociedad en la que la compañía tiene un tercio junto con la chilena Enap y con Chevron. “Es un oleoducto con capacidad para transportar 110.000 barriles por día que está fuera de servicio desde el año 2007. Hoy estamos revisando la integridad del ducto pasando herramientas especiales para inspeccionarlo internamente. Apuntamos a que esté operativo a fines de este año o principios de 2023, empezando con una carga de 40.000 barriles hacia Chile”, remarcó Affronti.

Nuevo oleoducto

Además, la compañía tiene la intención de construir un nuevo ducto desde sus áreas principales de producción de Vaca Muerta que incluyen Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur hasta Puesto Hernández, en el norte de la Provincia de Neuquén, para poder aprovechar al máximo la capacidad de evacuación a Chile. “Son 150 kilómetros de nuevo oleoducto. Estamos hablando con distintas compañías interesadas en participar del proyecto. Es una obra clave para poder llegar a los 110.000 barriles que puede transportar el oleoducto de exportación a Chile. Ese proyecto debería estar listo para mediados de 2023”, enfatizó el CEO de YPF, que agregó que “en cuatro años, nuestra meta es que YPF duplique su tamaño en materia de producción de petróleo. Queremos llegar a los 450.000 barriles de producción por día”.

Inversiones

En 2021, YPF invirtió un total de US $2.700 millones y este año apunta a desembolsar US $3.700 millones, es decir, un incremento superior a 40 por ciento. Estarán dirigidos al upstream alrededor de US $2.800 millones, de los cuales US $1.600 millones serán para las actividades en Vaca Muerta.

Para el segmento de Downstream, Affronti sostuvo que YPF tiene dos proyectos para las refinerías de La Plata y Luján de Cuyo que demandarán una inversión en tres años de US $800 millones. Están orientados a la producción combustibles de bajo contenido de azufre, para el cumplimiento de las especificaciones Euro V. Como parte de ese plan, este año la compañía invertirá aproximadamente US $200 millones. En Luján de Cuyo el monto del proyecto asciende a US $500 millones, la mayor inversión en ese complejo industrial de los últimos 30 años. En el caso de la Refinería de Plaza Huincul se realizarán también importantes modificaciones para adecuarla para el procesamiento del 100% de shale oil.

“Estos proyectos requieren un período de repago anterior a 2030, que es la fecha que nos hemos fijado internamente en el marco de nuestro plan de transición energética”, comentó el CEO de YPF.

YPF Luz

YPF Luz, de la cual YPF posee el 75% de las acciones, mientras que GE cuenta con el 25% restante, también presentó su balance anual. Durante 2021 obtuvo un aumento de 76% en venta de energía renovable con una capacidad instalada total de 2.483 MW y logró casi un 50% de incremento en sus ingresos anuales.

El CEO de YPF resaltó que “pusimos mucho foco en YPF Luz que es nuestro brazo de transición. Durante el año se pusieron en marcha dos nuevos parques eólicos, alcanzando una capacidad instalada total cercana a los 400 MW. Estábamos quintos, pero hoy somos el segundo generador de energía renovable del país en términos de capacidad instalada”.

Hace poco la compañía de generación de energía térmica y renovable de YPF comenzó a construir un parque solar en San Juan que contará con una capacidad de generación inicial de 100 MW que entrará en operación durante el segundo trimestre de 2023, ampliable en el futuro hasta 350 MW. Para esto, YPF Luz emitió un bono verde por US$ 64 millones con formato dollar-link.

Fuente: Econo Journal

Fotografía Télam