Chubut (EP), 11 de Feb 2021. Por 3er año consecutivo, el Programa Pymes de PAE llevó adelante en GSJ este espacio formativo que busca favorecer la inclusión social y laboral. Tras participar del programa más del 60% de los participantes consiguieron trabajo efectivo.

Desarrollar en las personas competencias y habilidades que les permitan desenvolverse en diferentes ámbitos y adaptarse a los nuevos contextos, con esa premisa hace tres años comenzaron en Comodoro Rivadavia y en la región del Golfo San Jorge los Centros Pescar PAE, una iniciativa promovida por el Programa Pymes de PAE junto a las agencias de desarrollo de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Caleta Olivia, la Fundación Pescar y empresas de la zona.

El objetivo del Centro PESCAR es ofrecer un espacio educativo en el cual jóvenes de entre 18 y 30 años reciban formación personal y laboral con el fin de favorecer su plena inclusión socio laboral. Durante 4 meses los alumnos reciben diferentes herramientas, habilidades y competencias de empleabilidad y desarrollo personal.

En ese sentido, la directora general de Pescar, Silvia Uranga, explica: “La capacitación está distribuida en un 40% de formación personal donde se trabaja en el proyecto de vida de cada uno de los jóvenes teniendo en cuenta diferentes ejes; 40% de formación técnico profesional donde se prevé la posibilidad de realizar prácticas o visitas en empresas, así como también contenidos técnicos profesionales; y 20% formación en el uso de las tecnologías”.

En primera persona

José Guzmán tiene 21 años y, desde hace un año, tiene trabajo efectivo en la empresa SODEXO, tras egresar del Centro Pescar en 2019. “Para mí fue un antes y un después del curso. Fueron meses muy intensos de aprendizaje constante que me permitieron llegar dónde estoy hoy, aprendí muchas cosas e incluso comencé a estudiar la tecnicatura en Seguridad e Higiene”, comenta.

“El curso me sirvió mucho porque te hace ver un montón de cosas que yo desconocía, de a poco te van insertando en el mundo laboral, te enseñan desde hacer un CV a cómo presentarte en una entrevista, cómo expresarte, todas cosas que no sabía y que cambiaron mi forma de encarar un trabajo. También fue muy importante el trabajo con mi tutora. Ya que no sólo se preocupaba de los contenidos del curso sino también de las cosas que me pasaban como persona. Me ayudaba a enfocarme y siempre me sentí muy acompañado”, destaca José.

Similares experiencias vivieron Iara Rivarola (20 años) que ahora trabaja como Auxiliar del programa Capacitaciones en la Agencia Comodoro Conocimiento y Hugo Gabriel Quiroga (21 años) quien se desempeña como camillero en Clínica del Valle.

“Para mí el Centro Pescar representó la puerta de entrada al mundo laboral, me ayudó a desenvolverme en el trabajo, a lograr una oratoria asertiva y eficiente al expresarme con otras personas y en el uso de herramientas tecnológicas”, comenta Iara.

Pescar en números

3 centros en Comodoro Rivadavia (con participantes de Sarmiento y Rada Tilly)

1 centro en Caleta Olivia (con participantes de Pico Truncado)

Más de 650 preinscriptos a las propuestas

Más de 1200 horas de capacitación

76 egresados en la región

60% de los egresados de Comodoro Rivadavia y 35 % de los egresados de Caleta Olivia consiguieron trabajo efectivo.

Acompañamiento y seguimiento, claves del éxito del programa.

Finalizado el programa la Fundación PESCAR acompaña a los egresados durante 2 años buscando así asegurar la terminación de los estudios secundarios y relevar el inicio y evolución de estudios superiores y la empleabilidad de los participantes. También, durante la cursada, los datos de los participantes son ingresados en la plataforma SIRVE y actualizados permanentemente. En este mismo sentido, la Fundación busca acercarlos a búsquedas laborales de empresas y los acompaña en el proceso de postulación y selección.

La coordinadora del programa Pymes de PAE, Sabina Trossero, destacó: “Es una gran satisfacción poder contar con este programa de empleabilidad que acerca a los jóvenes al mundo laboral y les brinda diferentes herramientas que les permiten el desarrollo de nuevas habilidades para potenciar su crecimiento, no sólo para insertarse en una empresa sino también generando la posibilidad del autoempleo. Este año, la virtualidad fue un gran desafío pero logramos transformar el programa y nos permitió llegar a las diferentes comunidades, ampliando aún más el aprendizaje, compartiendo las visiones y experiencias de los jóvenes de la región. Las temáticas de formación también se adaptaron a las nuevas necesidades del mercado laboral y apuntan a formar jóvenes en los nuevos empleos que requiere el contexto actual”.

Acerca de Pescar

La Fundación Pescar Argentina es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro cuyo objetivo principal es formar a personas en situación de vulnerabilidad para que puedan insertarse en el mundo del trabajo y diseñar un proyecto de vida realista. Para lograrlo, promueven y ejecutan diversos programas de alcance nacional que brindan formación personal, es decir, en habilidades socioemocionales, como así también formación técnico-profesional en diferentes rubros. El principal programa son los “Centros Pescar”. Trabajan con el sector privado, ONGs y organismos gubernamentales como socios estratégicos en la planificación, gestión y evaluación de proyectos que favorezcan la plena inclusión sociolaboral de los beneficiarios. En este sentido, Pescar se vincula forjando una alianza que potencia las fortalezas de cada una de las organizaciones con las que emprende acciones conjuntas.

