Buenos Aires (EP), 10 de octubre 2021. Con el acompañamiento de Pan American Silver Argentina, Las Lobas, la Selección Nacional de Básquet Femenino en Silla de Ruedas, inició su preparación para representar al país en el Sudamericano, que se jugará este año en el CeNARD de Buenos Aires (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). Con este apoyo institucional, realizado a través de la Fundación Tendiendo Puentes, Pan American Silver Argentina colabora en la promoción de la inclusión, la diversidad, el trabajo en equipo, el diálogo, el respeto y la autosuperación a partir del deporte.

En el torneo Las Lobas enfrentarán a sus pares de Brasil, Chile, Bolivia y Colombia por una plaza para la Copa América 2022. Los próximos pasos serían el Mundial, los Parapanamericanos, y finalmente los Juegos Paralímpicos de París 2024.

“El deporte adaptado, principalmente, me dio la posibilidad de representar a mi país, que para un deportista es lo máximo a lo que uno aspira. Cuando se me presentó la oportunidad, no dudé, me moría por ponerme la camiseta y cantar el himno. Pero el deporte adaptado también me ayudó mucho a aceptarme con mi discapacidad. Nosotras somos diferentes físicamente a los demás, solo eso” expresó Mariana Redi, jugadora y referente de Las Lobas.

En cuanto a sus expectativas para el Sudamericano, el combinado nacional aspira a la medalla de oro. “Tenemos muy buenas chances, muchas ganas, y lo merecemos después de tanto esfuerzo”, señaló Silvia Linari, capitana del equipo.

El entrenador Carlos Cardarelli, orgulloso de las deportistas, destacó que «Dirigir un equipo de básquet adaptado es igual que dirigir básquet convencional con la diferencia de que necesitan un medio mecánico para poder jugar. Es un medio mecánico como el que usan los de ciclismo, los de patín. Nosotros necesitamos una silla de ruedas”.

La selección nacional de básquet adaptado inició esta semana su preparación en la sede del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en Núñez, Buenos Aires. Se trata de entrenamientos de doble turno (mañana y tarde) con una carga horaria de aproximadamente dos horas cada cita. Las jugadoras convocadas para el Sudamericano son:

María Chirinos (Buenos Aires)

Mariana Pérez (Córdoba)

Liz Pare (Buenos Aires)

Jazmin Sallis (Buenos Aires)

Julieta Olmedo (Córdoba)

Florencia González (Corrientes)

Luna Diaz (Córdoba)

Mariana Redi (Buenos Aires)

Dara Muñoz (Entre Rios)

Silvia Linari (Sta Fe)

Evangelina Paiva (Buenos Aires)

Morena Coria (Buenos Aires)

Vanesa Rubiola (Buenos Aires)

Fernanda Pallares (Tucuman)

Danila Saya (Buenos Aires)

Para esta semana de concentración no estarán presentes por compromisos en Europa: María Chirinos y Mariana Pérez, quiénes se encuentran jugando en los clubes Iberconsa Amfiv y Bilbao, respectivamente.

Pan American Silver: “Hacer visible lo que para muchos aún no lo es”

Durante los recientes Juegos Paralímpicos efectuados en Tokio, Pan American Silver Argentina hizo posible la difusión de los logros de los atletas argentinos, al acompañar al sitio web especializado en deportes adaptados e inclusivos “Pateando Límites” que realizó la cobertura de dichos juegos. Acompañó así a la mejor actuación de la delegación argentina desde los Juegos realizados en Atlanta en 1996.

El medio, que cuenta con Pan American Silver Argentina como sponsor oficial, difundió la cobertura a través de su web www.pateandolimites.com y de sus redes sociales identificadas como @pateandolimites.

El acompañamiento de Pan American Silver Argentina fue el segundo a “Pateando Límites”, luego de la cobertura que en 2019 hizo el portal en los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú.

Así, el medio, bajo la premisa “Hacer visible lo que para muchos aún no lo es”, junto a Pan American Silver Argentina transmitieron la relevancia de los deportes para las personas con discapacidad, a las que la práctica deportiva les permite mejorar su calidad de vida, al tiempo de favorecer su inclusión en la sociedad.

“Desde ‘Pateando límites’ hemos podido llevar adelante nuestra cobertura periodística de los Juegos Paralímpicos para toda la Argentina. Y fuimos el único medio del país presente en Tokio que estuvo cerca de nuestros atletas, gracias al acompañamiento de Pan American Silver Argentina”, manifestó el director, Germán Mattar.

Agregó Mattar que con la empresa “venimos trabajando desde el 2019 bajo una misma misión: concientizar a la sociedad en relación con que las personas con discapacidad pueden desarrollarse íntegramente en cualquier contexto si se les brinda la posibilidad de mostrar sus capacidades, tal como lo hacen en cualquier disciplina deportiva”.

“Esta es nuestra misión: mostrar, difundir e informar, permitiendo que cada atleta a través de su testimonio pueda generar también cambios de actitudes en la gente, dejando atrás cualquier tipo de prejuicio y estigmatización hacia las personas con discapacidad”, agregó el director de “Pateando Límites”.

El detalle de la histórica actuación

En los Juegos de Tokio, la delegación argentina obtuvo 32 diplomas y 9 medallas. Igualó, así, la cantidad obtenida en los Juegos de Atlanta, EEUU, de 1996.

Las medallas de Plata fueron para “Los Murciélagos” (fútbol para ciegos), Matías de Andrade y Fernando Carlomagno (natación), Brian Impellizzeri y Hernán Urra (atletismo).

Las medallas de Bronce las obtuvieron Yanina Martínez, Antonella Ruiz Díaz y Alexis Chávez (atletismo), y Juan Samorano (Taekwondo).

En tanto lograron diplomas paralímpicos Iñaki Basiloff (natación, 4 diplomas), Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa (ciclismo, 4 diplomas), Mariela Delgado (ciclismo, 3), Hernán Barreto (atletismo, 2), Marilú Fernández (atletismo, 2), Daniela Giménez (natación, 2), Mahira Bergallo (atletismo, 1), Alexis Chávez (atletismo, 1), Pablo Giménez (atletismo, 1), Yanina Martínez (atletismo, 1), Laura González (judo, 1), Nadia Báez (natación, 1), Fernando Carlomagno (natación, 1), Analuz Pellitero (natación, 1), Lucas Poggi (natación, 1), Nicolás Rivero (natación, 1), Brenda Sardón (remo), Gustavo Fernández (tenis adaptado singles, 1), Gustavo Fernández y Agustín Ledesma (tenis adaptado, dobles, 1), Constanza Garrone (tenis de mesa, singles, 1), Constanza Garrone y Verónica Blanco (tenis de mesa, dobles, 1).

Sobre las acciones de Pan American Silver Argentina

Como parte de su programa de Inclusión y Diversidad, Pan American Silver Argentina -además de acompañar a Las Lobas- apoya al Foro Argentino de la Mujer en el Deporte (F.A.M.U.D), la Fundación Pateando Límites y la Selección Argentina de Básquetbol de Sordos (Los Topos), entidades que expresan valores centrales para la empresa como el trabajo en equipo que potencia las fortalezas como grupo y construye vínculos de confianza y relaciones de largo plazo.

Para llevar a cabo las tareas de sostenibilidad social, Pan American Silver Argentina tiene como pilares fundamentales a la inclusión, la diversidad y la transmisión de valores como el esfuerzo, la autosuperación y el trabajo en equipo, los cuales se ponen de manifiesto en la práctica deportiva del básquet adaptado. Estas actividades deportivas son promovidas en las comunidades en las que Pan American Silver Argentina opera como espacios de socialización y oportunidad para compartir hábitos saludables y valores como el trabajo y determinación para el logro de objetivos.

De esta manera, la compañía propicia e impulsa la educación, el cuidado de la salud a través de la actividad deportiva y el desarrollo, al igual que la escucha activa y la comunicación constante entre todos los actores que componen la cadena de valor en la que Pan American Silver Argentina ocupa un lugar junto a los colaboradores, miembros de las comunidades, proveedores, instituciones y gobiernos locales.

Fuente Conciencia Minera