Buenos Aires (EP), 29 de Nov 2022. Creación de valor social con instituciones del sistema educativo en comunidades cercanas al sistema de transporte de gas .

Escuelas, universidades, organizaciones de la sociedad civil fueron activos destinatarios de estos programas.

A lo largo de quince años TGN aprendió a elaborar programas de doble impacto que intentan dar respuestas a temas sociales al tiempo que procuran mejorar el entorno en el que se desarrollan las operaciones, proyectos y nuevos negocios. Las escuelas y las instituciones del sistema educativo ocupan un rol muy relevante en el entramado de relaciones que TGN mantiene con las comunidades vecinas. Equipos multidisciplinarios integrados por especialistas de TGN y provenientes de organizaciones de la sociedad civil (OSC)[1] diseñan e implementan los programas. Los programas, algunos más grandes, de diversos alcances territoriales y sectoriales, otros más pequeños; abordan temas educativos, de seguridad vial, prevención de daños o desarrollo de emprendedores locales. El impacto es definido como el involucramiento de una red de miembros de una comunidad, y sus instituciones, que promueven el desarrollo al aprender juntos y crear valor social compartido.

Programas 2022: la seguridad de las personas en el centro de la escena

Prevención de daños

El programa JUNTOS está dirigido a chicos de escuelas cercanas a la traza del gasoducto con el propósito de brindar información sobre el gas natural, su utilización, transporte y reflexionar sobre la adopción de conductas seguras mediante la identificación de las señales de prevención. En este marco lanzó este año la 2° edición de su Concurso de Dibujo Juntos, iniciativa que busca alentar la creatividad en los niños de primaria para abordar de manera lúdica una problemática tan compleja como es la prevención de daños en zonas cercanas a gasoductos. Este año 12 niñas y niños resultaron ganadores representando a 8 de las 10 provincias en las que se lanzó la actividad.

Los prevencionistas y voluntarios de TGN visitaron 80 escuelas del área norte, centro y oeste del país brindando talleres de los que participaron 2.366 estudiantes y 196 docentes y asistentes. Se recibieron más de 1.000 dibujos entre los cuales se seleccionaron las 12 creaciones plásticas que integrarán el Almanaque TGN.

Los ganadores, que ya están recibiendo a través de sus escuelas los premios elegidos, fueron:

Yanay Isabel H., Escuela VelezZarfield, Córdoba.

Matías Benjamin G., Centro Educativo N°16 «Tucumán», San Luis.

Neyén M., Escuela Sargento Rojas N°324, Jujuy.

Máximo José D., Escuela Juan Larrea N°238, Tucumán.

Isabella W., Escuela Domingo Faustino Sarmiento N°6053, Santa Fé.

Tayhana, Escuela N°12 Ricardo Guiraldes, Buenos Aires.

Ivana Magalí M. H., Escuela Hogar 157, La Pampa.

Agustina C., Escuela Juan José Paso, Córdoba.

Zaira E., Escuela Islas Malvinas N°4689, Salta.

Mariano Y., Escuela Hogar 157, La Pampa.

Morena Luz M. S., Escuela Indígena Juan XXIII N°4738, Salta.

Damián M. G., Escuela Hogar N° 99, La Pampa.

Seguridad vial

La prevención en seguridad vial es un eje de trabajo permanente para una empresa cuyos trabajadores recorren diariamente miles de kilómetros a lo largo de 16 provincias. Por este motivo y siempre con el foco puesto en la educación, TGN se sumó al programa “TC 2000 va a la escuela” que viene creando conciencia sobre seguridad vial.

Los periodistas especializados en automovilismo, Mauro Feito y Roberto Berasategui, brindaron 18 charlas motivadoras y de concientización en 8 de las 16 provincias que integran la traza del sistema de gasoductos de TGN:

Tucumán: 1 en San Miguel;

Salta: 3 en Metán, 1 en Pichanal, 1 en Embarcación, 1 en Tartagal y 1 en Aguaray;

Jujuy: 2 en San Pedro;

Catamarca: 2 en Recreo;

Córdoba: 2 en Deán Funes;

San Luis: 1 en Justo Daract y 1 en Beazley;

. Mendoza: 2 en La Paz.

La lectura como espacio de libertad

A través de este programa “Leer te ayuda” son capacitados los docentes, se destinan libros con objetivos pedagógicos y técnicas didácticas para fomentar la lectura en niñas y niños del departamento Orán. El material de lectura llegó a 6 escuelas del Departamento Orán, en el norte de Salta, alcanzando a 885 alumnos y con la participación de 13 docentes.

El programa con estas seis escuelas lleva una continuidad de 5 años. Listado de escuelas participantes: Escuela nº 4094 “Libertador General San Martín”, Aguas Blancas; Escuela nº 4185 “Teniente Gobernador Benjamín Villafañe Ex nº 306”, Peña Colorada, Escuela Nº 4186 “Cabo Juan Adolfo Romero Ex nº 307”, Río Pescado, Escuela nº 4271 “Fray Arístides Nibi”, Orán, Escuela nº 4851 “Del Barrio Taranto”, Orán y Escuela nº 4668 “San Santiago de El Cedral Ex nº 927”, Finca El Cedral.

Acerca de TGN

TGN es la operadora regional de ductos y proveedora de soluciones confiables para el desarrollo de proyectos energéticos.

Opera y mantiene alrededor de 11.000 km de gasoductos de alta presión y 21 plantas compresoras y es la responsable de transportar el 40% de gas inyectado en gasoductos troncales argentinos a través de los Gasoductos Norte y Centro Oeste.

Su ubicación geográfica estratégica en el país y en la región la convierte en el único operador que vincula sus gasoductos a nivel regional con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay.

Su sólida experiencia en la industria y un equipo de profesionales altamente calificado le permite brindar servicios de alta especificidad para la industria nacional y regional.

www.tgn.com.ar