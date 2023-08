Vista destacó la productividad de sus pozos y pidió blindar Vaca Muerta

Buenos Aires (EP), 28 de agosto 2023. Juan Garoby planteó proteger la explotación no convencional en Neuquén para que no se detenga el plan de crecimiento. Se prevé que para el 2030, se exporten un millón de barriles de petróleo por día. “Generaría 20.000 millones de dólares al año. Es otro polo sojero”, afirmó el ejecutivo.

Juan Garoby, COO de Vista, participó el miércoles 23 de agosto del “AmCham Energy Forum: el futuro es ahora”, en el hotel Sheraton de Buenos Aires, evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

En su intervención, Garoby destacó los desarrollos de Vaca Muerta desde sus inicios y aseguró que la eficiencia en la perforación y fractura de pozos no convencionales ha llegado “a niveles competitivos contra cualquier otro shale play de otras partes del mundo, equiparables al Permian”.

Haciendo un repaso de la explotación no convencional en Neuquén, Garoby recordó en que en 2012, YPF inició el primer proyecto en Vaca Muerta. “Empezamos a recorrer el camino y fue necesario convencer, luego del plan de los 100 días que pusimos en YPF, al gobierno nacional, provincial, a las empresas de servicio que invirtieran en Argentina y trajeran equipamiento. Fue necesario alinear a todos los sectores para ver que Vaca Muerta era una oportunidad para el país y así, alinearnos todos detrás de ese objetivo”.

“También fue necesario reformar el marco jurídico para incentivar la inversión y lograr que compañías como Chevron, Petronas Dow Chemical, que fueron las primeras en traer inversiones, junto a YPF a Vaca Muerta. Para eso, fue necesario reformar el marco jurídico a nivel nacional y en Neuquén. También fue necesario invertir en equipamiento y tecnología”, dijo Garoby, y recordó que “en Argentina, no se perforaban pozos horizontales ni direccionales. Los equipos de perforación del 2012, databan de 40 años de antigüedad en promedio, no había know how para la perforación de pozos horizontales, no había equipamiento para perforar pozos horizontales, no había bombas para fracturar. Fue necesaria una actualización de la tecnología para recién empezar a probar el potencial de Vaca Muerta. Solo entre 2012 y 2016 las empresas de servicios invirtieron cerca de 3.000 millones de dólares en equipamiento en Argentina”, resaltó.

“Todo eso hizo que fuera preparándonos y probando el potencial de Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta ya no lo discute nadie, todo el mundo coincide que es la gran oportunidad tiene el país. Llevamos más de 2.000 pozos perforados. Hemos probado, desde el punto de vista técnico que la eficiencia de perforación y fractura, la hemos llevado a niveles comparables con otro shale play, en otras partes del mundo”, aseguró el COO de Vista.

“Si nos comparamos con Permian estamos a los mismos niveles. La productividad de Vaca Muerta, supera la productividad de Permian y particularmente, en Vista, nuestros pozos son, en promedio, un 25% más productivos que el promedio de los pozos de Permian y eso se fue reflejando en toda la cuenca”, resaltó Garoby. “Hemos probado el potencial de Vaca Muerta a todo nivel y hoy, tenemos que seguir adelante, haciendo crecer la producción. Lo que logró Vaca Muerta fue revertir el declino de la producción de Argentina de los campos convencionales y luego de mucho tiempo, la producción de Argentina está creciendo. Estamos en 650.000 barriles de petróleo de producción y ya hemos asegurado el autoabastecimiento de petróleo en el país y se están exportando, desde hace un par de años, cerca de 130.000 barriles de petróleo por día”, repasó Garoby.

“Vaca Muerta ya no es una utopía, es una realidad y una gran oportunidad a futuro. Lo que falta es tiempo, generar condiciones para que siga llegando inversión. Es importante regularizar el acceso a divisas, que las compañías que invierten en Vaca Muerta puedan luego acceder a repatriar divisas para el pago de dividendos o deuda, eso es clave para cualquier empresa que quiera invertir y traer dinero del exterior”, consideró Garoby.

“Es necesario hoy que Vaca Muerta sea una política de Estado. Todos coinciden que es una gran oportunidad, pero todavía nos falta que Vaca Muerta esté blindada y el plan de crecimiento no cambie por las circunstancias del momento”, añadió.

En este sentido, expresó que hay que cambiar la normativa del sector. “Toda la normativa está armada de una manera de pensar en la escasez, en el proteccionismo, en el tratar de asegurar el abastecimiento al mercado local. Hoy el mercado local está abastecido. Estamos exportando cerca de 130.000 barriles día de petróleo. Necesitamos cambiar la normativa, de manera de fomentar la exportación y la generación de divisas para el país”, agregó.

“Esos 130.000 barriles día de petróleo, representan cerca de 3.500 millones de dólares que van a entrar por exportaciones. Pero el crecimiento que pueda tener Vaca Muerta a futuro, hace que se pueda llegar al millón de barriles de petróleo de producción en 2030 y eso generaría ingresos por más de 20.000 millones de dólares al año en exportaciones. Ese es otro polo sojero y es la gran oportunidad que tiene el país”.

Fuente: Vaca Muerta News

Fotografía: KCUR