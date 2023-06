Ávila: “La Cuenca del Golfo San Jorge debe volver a ser la más importante del país”

Chile (EP), 28 de junio 2023. Jorge Ávila ponderó que la Cuenca del Golfo San Jorge debe recuperar su lugar como la más productiva del país.

El convencional sufre la crisis de la macroeconomía. Las últimas semanas han sido duras para la Cuenca del Golfo San Jorge con posibles telegramas de equipos, una marcada baja de la actividad y el intento de las empresas de mudar herramientas de trabajo hacia Vaca Muerta.

En este sentido, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila, ponderó la necesidad de luchar para que la región vuelva a ser protagonista para el país. “Hay que buscar cambios”, afirmó el dirigente gremial.

Tal como informó eolomedia, el titular de los petroleros de base de Chubut selló su pase a Juntos por el Cambio tras una serie de diferencias con el Partido Justicialista (PJ). Esto implicó que Ávila sea candidato a diputado nacional bajo un compromiso de reactivar la actividad en los campos maduros.

“Voy a trabajar desde la Cámara de Diputados para que esta cuenca sea la más importante del país. Esa es mi responsabilidad. Tenemos que conseguir las herramientas para el futuro que se viene y, así, volver a los 15 mil puestos de trabajo”, aseguró el dirigente gremial en el marco de una cena con los trabajadores de la empresa Otero.

“No vamos a defraudar a los trabajadores. No me asusta la candidatura, me asusta la desocupación. La cantidad de gente que está buscando trabajo. Tenemos que encontrar soluciones rápidas para que eso se terminé”, consideró.

El dirigente gremial sostuvo que el camino no será fácil, pero hay que construir un nuevo camino para que los puestos de trabajo no sigan en peligro. “Cuando nosotros decidimos mirar la Cuenca y vimos que habíamos perdido 5 mil trabajadores, que no lo podíamos recuperar y que el país solo está pensando en Vaca Muerta, nos pusimos de acuerdo para recuperar la identidad”, aseveró.

Asimismo, Ávila llamó a pelear y no esconderse en los reclamos que se deben hacer frente a Nación. “Para recuperar la Cuenca hay que pelear, no hay que esconderse y mostrar lo que tenemos. Esta Cuenca le ha dado petróleo por más de cien años al país”, destacó el titular de petroleros convencionales.

Fuente: Eolomedia