CNH Industrial apuesta a la producción nacional con foco en la sustentabilidad

Buenos Aires (EP), 7 de junio 2023. Durante Agroactiva, CNH Industrial y sus marcas exhibirán su amplia oferta de productos y soluciones innovadoras.

CNH Industrial, líder global en el desarrollo y la comercialización de maquinaria agrícola y de construcción participará de una nueva edición de Agroactiva, que se celebrará del 7 al 10 de junio en la localidad santafesina de Armstrong.

En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario de producción en Córdoba, la compañía participará de una de las mayores muestras agrícolas del país junto a sus marcas Case IH, New Holland Agriculture, CASE y CNH Industrial Capital.

“Esta edición de Agroactiva será muy especial, ya que estamos celebrando 10 años de fabricación en Córdoba y nuestras marcas van a mostrar su amplio portfolio de productos, el cual está compuesto en un 80% de equipos de producción nacional. Tanto Case IH como New Holland Agriculture van a exhibir lo último en tecnología, innovación y productividad enfocado en pilares estratégicos que miran hacia el futuro de la agricultura. Estamos seguros de que los asistentes a la feria se sorprenderán con nuestras novedades, que apuntan a la conectividad, la inteligencia artificial y la sustentabilidad”, señaló Marcus Cheistwer, Country Manager de CNH Industrial Argentina.

Case IH: un stand de máquinas conectadas e innovaciones para el agro

Case IH desembarca en Agroactiva con un paquete de productos y soluciones apoyadas en cuatro pilares esenciales: la conectividad, la inteligencia artificial, la autonomía y la electrificación. Con un stand de 2.400 metros cuadrados, la marca exhibirá sus equipos de producción nacional, como la línea de cosechadoras Axial-Flow Series 150 y 250, los tractores Farmall y la familia Puma.

Además, Case IH mostrará su visión de la agricultura digital a través de un cubo LED gigante, donde los visitantes podrán conocer los próximos pasos hacia el agro del futuro.

El futuro y el pasado estrecharán sus manos en el stand de Case IH, que se encuentra celebrando los 100 años del lanzamiento del tractor Farmall a nivel mundial. Este icónico modelo se introdujo en 1923 y hoy continúa siendo uno de los estandartes de la marca en todo el mundo. En el espacio de Agroactiva, los asistentes al evento podrán ver de cerca un Farmall antiguo que rememora los comienzos de este tractor que revolucionó la agricultura.

Por su parte, CASE se hará presente dentro del stand junto a su concesionario oficial Grumaq, exhibiendo la pala cargadora 570ST TL y la retroexcavadora 575SV, equipos versátiles y de amplia aplicación para tareas agrícolas.

New Holland Agriculture anticipa el futuro sustentable en el segmento de la maquinaria agrícola

La marca se prepara para exhibir uno de los productos más esperados por el público: por primera vez en Argentina se presentará el tractor T6.180 Methane Power. Este equipo representa un nuevo paso hacia un agro más sustentable e independiente desde el punto de vista energético, inaugurando un nuevo segmento de máquinas agrícolas movidas a combustibles alternativos, con la misma eficiencia energética y operativa que los tractores convencionales.

Además, en su stand de 2.400 metros cuadrados, New Holland mostrará su portfolio de productos compuesto por lsus destacados equipos de producción nacional, como los tractores TT4.65, TT4.75, T5.90, T5.110S, T6.130, T7.195, T7.205, T7.240, T7.260 y T7.215 y las cosechadoras CR5.85, CR6.80 y CR7.90 Intellisense con inteligencia artificial integrada.

Acerca de CNH Industrial

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es una empresa de equipos y servicios de clase mundial. Impulsada por su propósito Breaking New Ground, centrado en la Innovación, la Sostenibilidad y la Productividad, la empresa proporciona la dirección estratégica, capacidades de I+D y las inversiones que hacen posible el éxito de sus cinco marcas principales: Case IH, New Holland Agriculture y STEYR, que suministran aplicaciones agrícolas de 360°, desde máquinas hasta implementos y las tecnologías digitales que incorporan; y CASE Construction Equipment y New Holland Construction, que ofrecen una línea completa de productos de construcción para aumentar la productividad del sector. Con más de dos siglos de historia, CNH Industrial ha sido siempre pionera en sus sectores y continúa innovando con pasión e impulsando la eficiencia y el éxito de sus clientes. Como empresa verdaderamente global, los más de 37.000 empleados de CNH Industrial forman parte de un entorno de trabajo diverso e inclusivo, centrado en capacitar a los clientes para desarrollar y construir un mundo mejor.