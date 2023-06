¿Existe realmente una “Vaca Muerta” en Rio Negro?

Buenos Aires (EP), 26 de junio 2023. La gran estrella en el marco nacional de la producción de hidrocarburos es el enorme yacimiento de Vaca Muerta. No hay líder político, económico o social que en algún momento no haya sacado a relucir esta cuenca de no convencionales y las enormes expectativas que genera para la producción, destilación y exportación. Pero a partir de ahora, la provincia de Neuquén es el único tema de conversación.

Por lo tanto, una pregunta frecuente es: “¿Hay una Vaca Muerta en territorio rionegrino?” ¿Existe alguna extensión de la estructura geológica al este del Meridiano 10?

La respuesta de empleados, geólogos y técnicos vinculados a la actividad es que, en el mejor de los casos, una erosión de dicha estructura puede llegar hasta el río Negro. Somos la frontera de Cuenca, declaró un experto del sector. Esto significa que por no ser el foco de la actividad, el interés estará determinado por situaciones específicas, como las condiciones de exploración, las ventanas de oportunidad y el precio del crudo a escala global.

Pero las empresas sí tienen un interés. Este año, el gobierno de Rio Negro solicitó tres áreas para exploración no convencional: Confluencia Norte, Confluencia Sur y Cinco Saltos Norte, cada una con una superficie de alrededor de 400 kilómetros cuadrados. Están situados entre el límite de la Provincia de Neuquina y el Lago Pelegrini.

Las más cercanas a Neuquén fueron elegidas por las empresas, las dos Confluencia. Por un lado, estaba la petrolera Kilwer, subsidiaria de la empresa inglesa Phoenix Global Resources, que se formó específicamente para investigar oportunidades de negocios en Vaca Muerta. Fue ella quien presentó el proyecto de iniciativa privada que luego se licitó. Ella está teniendo un buen éxito con su trabajo en el área de neuquina de la cuenca y reconoce que hay una continuidad geopolítica. Su compromiso de inversión fue de 22 millones de dólares.

La otra propuesta vino de Pan American Energy, la empresa petrolera que formaron los hermanos Bulgheroni y que actualmente está a cargo de comercializar los productos Axxion en todo el país. Para ello, compraron los activos de Esso en Argentina. La empresa ha propuesto inversiones por 96 millones de dólares para las dos áreas.

Según se especula, Kilwer utilizó su opción para igualar o superar la mejor propuesta (impulsando la iniciativa privada), y la provincia decidirá quién se queda con los dos sectores tras realizar un análisis técnico y económico.

El interés mostrado por ambas empresas, importantes actores de la industria petrolera, demuestra la importancia que tiene de este lado de la frontera. Para evitar generar expectativas poco realistas, tenga en cuenta que la afición potencial es más pequeña y tiene menos oportunidades en comparación con el “plato fuerte” que se sirve del lado neuquino.