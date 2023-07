La sexta productora de crudo, Capex , reperfila su deuda financiera

Neuquén (EP), 26 de julio 2023. Se trata de la sexta productora de crudo de la Argentina, que busca canjear títulos que vencen en el 2024, por otros que promete pagar en el 2028.

Luego de haberse asociado con Trafigura para iniciar un millonario proyecto de producción de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta, Capex acaba de encarar el reperfilamiento de parte de su deuda para mejorar su posición financiera a futuro.

Se trata de la que es considerada como la sexta productora de crudo de la Argentina, también dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos y a la generación de energía eléctrica, térmica y renovable.

Capex explora, explota y opera yacimientos de hidrocarburos en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut; genera energía en la central de ciclo combinado Agua del Cajón; extrae propano, butano y gasolina en una planta en las inmediaciones del yacimiento y tiene proyectos de producción de hidrógeno, oxígeno y otras energías renovables.

La petrolera Capex reperfila su deuda

En ese contexto, el directorio de Capex resolvió este 24 de julio una oferta de canje en la cual invita a todos los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II a una tasa de interés del 6,875% con vencimiento en 2024 a suscribir nuevas ON Clase V al 9,250% con vencimiento en 2028.

De acuerdo con los términos y sujeto a las condiciones que se establecen en los documentos de la oferta de canje, quienes se presenten podrán optar entre dos opciones de contraprestación excluyentes entre sí como son la «Opción A» y la «Opción B».

Según los términos de la oferta, los inversores recibirán intereses devengados e impagos respecto de las ON canjeadas desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidación.

Obligaciones negociables de Capex: la opción A

Las presentaciones bajo la Opción A recibirán una combinación de la contraprestación en efectivo A Temprana proporcional y la contraprestación en nuevas ON A Temprana aplicable, o únicamente la contraprestación en efectivo A Temprana Proporcional, dependiendo del monto presentado.

Las presentaciones luego de la fecha de Participación Temprana o antes de la fecha de vencimiento recibirán un monto de capital igual a u$s1.000 de nuevas ON por cada u$s1.000 del monto de capital de las ON existentes.

Para evitar dudas, el pliego aclara que «los Tenedores Elegibles que efectúen presentaciones después de la Fecha de Participación Temprana no recibirán ninguna contraprestación en efectivo».

La contraprestación en efectivo total será un monto igual al que resulte inferior entre el capital total de las ON existentes que hayan sido válidamente presentadas al canje bajo la Opción A; el 21% del monto de capital total de las ON existentes válidamente presentadas, y u$s50 millones pagadero en forma proporcional a los tenedores elegibles de ON existentes.

La Opción B para los tenedores de ON de Capex

De acuerdo con los términos que se establecen en los documentos de la oferta de canje, las presentaciones bajo la Opción B o antes de la fecha de participación temprana recibirán u$s1.040 del monto de capital de las nuevas ON por cada u$s1.000 del monto de capital.

Para evitar dudas, el informe también aclara que no se pagará ninguna contraprestación en efectivo a los tenedores cuyas ON existentes sean aceptadas al canje bajo la Opción B.

La oferta de canje vencerá a las 23:59 (hora de Nueva York) del viernes 18 de agosto próximo y para ser elegible para el canje temprano, los inversores deben presentar y no retirar sus ON existentes antes de las 17:00, hora de Nueva York, del viernes 4 de agosto próximo.

Las presentaciones después de la fecha de participación temprana, pero antes de la fecha de vencimiento recibirán la contraprestación por canje tardío, que es u$s1.000 del monto de capital de las nuevas ON por cada u$s1.000 del monto de capital de las ON existentes.

Fuente: https://www.runrunenergetico.com/

Fotografía Energía