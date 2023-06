Los esfuerzos de las energéticas para diversificarse en litio

Buenos Aires (EP), 30 de junio 2023. Los grupos depositan esperanzas en el avance tecnológico para producir metal crítico para la transición del automóvil eléctrico.

Las grandes empresas de petróleo y gas están intensificando sus esfuerzos para incursionar en el litio para diversificarse más allá de los combustibles fósiles a medida que aumentan las esperanzas de un avance tecnológico para producir el metal crítico para las baterías de los automóviles eléctricos.

ExxonMobil, Schlumberger, Occidental Petroleum y Equinor están explorando si sus habilidades básicas de bombeo, procesamiento y reinyección de fluidos subterráneos, como petróleo y agua, podrían implementarse para procesar litio a partir de recursos de salmuera no convencionales, lo que ayudaría a aliviar la escasez prevista de un material que se espera que sea vital. para la transición energética.

“Hay varias grandes empresas de petróleo y gas que dedican mucho tiempo y atención a cómo pueden hacerse grandes en el litio”, dijo Brian Menell, director ejecutivo de TechMet, un fondo de inversión en minería respaldado por el gobierno de EE.UU. TechMet tiene una participación en EnergySource Minerals (ESM), un desarrollador de litio respaldado por el gigante de servicios petroleros Schlumberger.

“Es una evolución natural para las petroleras. Las salmueras de litio son obvias ya que, a diferencia de las redes de carga y los parques eólicos, donde no tienen habilidades además de la gestión de proyectos, son hábiles en el bombeo y fluidos subterráneos”, explicó.

El impulso potencial hacia el litio se produce cuando los productores, desde Exxon y Chevron en los EE.UU. hasta Equinor y BP en Europa, intentan seguir siendo rentables en medio de un esfuerzo global para reducir las emisiones y la transición de los combustibles fósiles a una energía más limpia.

El impulso de las grandes petroleras hacia el litio tranquilizaría a los fabricantes de automóviles que en la actualidad dependen de mineros pequeños y no probados para entregar las grandes cantidades de litio necesarias para electrificar sus vehículos en la próxima década, ya que los países occidentales prohíben las ventas de automóviles nuevos de gasolina y diésel y el uso de vehículos eléctricos se dispara en China.

Pero la actividad de las petroleras hasta la fecha ha sido especulativa, involucrando una pequeña fracción del capital gastado en la producción de combustibles fósiles cada año y limitada a la compra de derechos sobre posibles recursos de litio, tomando participaciones minoritarias en empresas de litio a través de brazos de riesgo y licenciando tecnología de extracción.

ExxonMobil pagó recientemente más de 100 millones de dólares en efectivo para adquirir salmueras de yacimientos petrolíferos que contenían litio en el área de Smackover en Arkansas, evitando el interés de Schlumberger y Equinor, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Equinor adquirió una participación en el desarrollador Lithium de France en 2021, mientras que el productor de esquisto estadounidense Occidental es propietario conjunto de TerraLithium, un grupo de tecnología de litio, y el director ejecutivo de Chevron también expresó interés en el metal de la batería.

El crecimiento de la oferta de litio en los últimos años ha sido impulsado por el aumento de los recursos de roca dura de Australia y China, que se han sumado a las salmueras de América Latina que son la otra fuente clave del metal para baterías.

Sin embargo, la futura contribución de la salmuera, y la participación de las grandes petroleras, depende del desarrollo comercial de la extracción directa de litio (DLE), una tecnología no probada a escala que extrae selectivamente el mineral blanco plateado de las mezclas saladas mediante membranas, filtros o perlas.

En la actualidad, el litio que se encuentra en la salmuera debajo de la tierra incrustada de sal, conocida como salar, en América del Sur se extrae a través de estanques de evaporación que, en efecto, eliminan todos los elementos además del litio.

DLE hace lo contrario y Goldman Sachs dice que es una «tecnología potencialmente revolucionaria»: el equivalente del litio al fracking para obtener petróleo. Aceleraría la extracción de litio de meses a días, mientras que las tasas de recuperación promedio del 60 al 80 por ciento en comparación con el 40 al 60% para los estanques podrían hacer económicamente viables los recursos de menor concentración.

El éxito de DLE, que Livent ha utilizado en Argentina desde 1998 y en un puñado de proyectos en Qinghai, China, abriría la posibilidad de que las grandes petroleras extraigan litio de las aguas residuales en los campos petroleros y en proyectos de energía geotérmica que tienen salmuera en el sitio.

La consultora petrolera Enverus describió recientemente la «bonanza multimillonaria potencial» que aguarda a los inversores de DLE en la Cuenca Pérmica en Texas y Nuevo México, que ya es el yacimiento petrolífero más prolífico del mundo. Solo en una sección, las aguas residuales utilizadas en el fracking de esquisto podrían producir 225.000 toneladas de carbonato de litio al año, con un valor de 19.000 millones de dólares en ingresos, calculó Enverus.

Los proyectos DLE también están en marcha en Nevada y Utah. En la región rica en petróleo de Alberta, en el oeste de Canadá, Imperial Oil, propiedad mayoritaria de Exxon, se unió a una empresa DLE con E3 Lithium.

Los inversores en la minería y el procesamiento de litio en EE.UU. calificarían para los subsidios incluidos en la Ley de Reducción de la Inflación aprobada el año pasado. Canadá también ha asignado generosas exenciones fiscales al sector naciente.

A pesar de la transferencia natural de las habilidades de las petroleras a dichos recursos, la complejidad de conseguir que los fabricantes de automóviles aprueben los materiales aptos para baterías y el pequeño tamaño del mercado podrían no hacer que valga la pena el esfuerzo.

Incluso con suposiciones optimistas de crecimiento y precios, el litio podría crecer a US$ 150.000 millones al año para 2030 frente al actual mercado de petróleo de US$ 2,6 billones, según los cálculos del Financial Times.

Con la excepción de Rio Tinto, el pequeño tamaño del mercado ha sido incluso un obstáculo para que las grandes mineras hagan una gran apuesta en el sector del litio. El mercado potencial para las grandes petroleras sería una porción del mercado total de litio.

Ahmed Mehdi, asesor de Benchmark Mineral Intelligence que consulta a las empresas de petróleo y gas sobre sus estrategias de litio, dijo que la contribución de DLE al suministro de litio podría crecer del 10 por ciento actual al 15 o 20 por ciento para 2030.

Algunos expertos de la industria predicen que las actividades iniciales podrían allanar el camino para un salto mayor hacia una producción significativa del metal para baterías.

«Hay un par de empresas que buscan establecer una posición mucho más fuerte en el espacio del litio a través de fusiones y adquisiciones, proyectos totalmente nuevos o duplicando los recursos de agua producida que tienen», dijo Eric Spomer, director ejecutivo de ESM, que planea suministrar Vado.

El interés de las empresas petroleras va más allá de la salmuera producida como subproducto de la producción de petróleo. Equinor dijo que estaba siguiendo «de cerca» la tecnología y los desarrollos del mercado para la extracción de litio a partir de salmueras geotérmicas, otro negocio de energía renovable en el que las petroleras quieren invertir.

Vulcan Energy, respaldada por el propietario de Peugeot, Stellantis, está desarrollando un proyecto de litio geotérmico en el valle del Rin de Alemania y está en conversaciones con empresas de petróleo y gas para asociarse en las partes geotérmica y DLE del proyecto.

“Ya sea BP, Shell, Eni, Exxon o Equinor, todos lo están mirando”, dijo el director ejecutivo adjunto de Vulcan, Cris Moreno, refiriéndose al sector del litio.

Fuente: FINANCIAL TIMES/MINING PRESS/ENERNEWS