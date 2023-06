Pablo Luliano – YPF: “Con la ley de GNL, Petronas está dispuesta a invertir”

Buenos Aires (EP), 10 de junio 2023. El GNL, es el proyecto más significativo que ha emprendido Argentina en los últimos 50 años según el CEO de la petrolera de bandera. “El mercado regional deja joven a Vaca Muerta”, declaró.

La propuesta de ley GNL fue enviada al Congreso Nacional por el gobierno nacional. La iniciativa busca brindar un marco para la regulación de las inversiones y, como resultado, el gerente general de YPF, Pablo Luliano, señaló que “Petronas está lista para invertir en el país”.

Lo cierto es que este proyecto es probablemente el más importante que se haya emprendido en Argentina en los últimos sesenta años. Luliano dijo durante el evento Semana de la Ingeniera 2023 organizado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) que “no podemos ir mucho más atrás y no sé si encontraríamos un proyecto de estas características”.

El proyecto es fundamental, según el consejero delegado de YPF, ya que sin él no hay esperanza de llevar al mercado mundial los 300 TCF de recursos gasíferos de Vaca Muerta. Y por otro lado, si no actuamos con rapidez, esos recursos quedarán en un segundo plano y no podremos utilizarlos, advirtió el asesor.

La iniciativa de los legisladores nacionales fue desarrollada en colaboración con Petronas por la dirección de la empresa estatal. “Con esa ley, nuestros accionistas están preparados para invertir y están preparados para salir adelante”, destacó el ponente.

Al respecto, Luliano afirmó que para que el proyecto tenga éxito, debe ser escalado por una serie de empresas que “tengan la ambición de crecer y de traer nuestros recursos naturales al mundo, de traer una energía al mundo, y afirmó que “hoy (el proyecto) está en el Congreso y estamos trabajando muy duro para eso”.

Un equipo de empleados de YPF viajó a Malasia para estudiar las distintas opciones para construir el primer módulo de la planta.

El proyecto GNL es parte de la segunda etapa de la estrategia de largo plazo que tiene la importante empresa estatal, que es ganar dinero con el gas. Luliano consideró que “el mercado regional es muy joven para lo que es el gas que tiene Vaca Muerta” para este cometido.

“Ciertamente podemos industrializarnos, pero lo que cambia el mundo, lo que cambia a Argentina y lo que nos pone en una posición absolutamente única es nuestra capacidad de construir una planta de GNL de 25 millones de toneladas por año y exportar nuestro suministro de gas a todo el mundo. “, aseguró para finalizar.