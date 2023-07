Vista acuerda con YPF y se aseguró el transporte en el oleoducto Vaca Muerta Norte

Neuquén (EP), 18 de julio 2023. La petrolera indicó su participación en el oleoducto que le permitirá aumentar la capacidad de evacuación hacia Chile a 12.500 barriles de petróleo al día. En esa línea, Galuccio advirtió que “la nueva capacidad de Vaca Muerta Norte significa que para finales de 2023 podríamos tener una capacidad de oleoductos de 57.000 barriles de petróleo al día”.

Vista comunicó sus resultados del segundo trimestre del 2023 e informó su participación en el oleoducto Vaca Muerta Norte -el ducto operado por YPF que conectará Tratayén (Añelo) con Puesto Hernández, al norte de Rincón de los Sauces-, con un working interest del 8 por ciento. La petrolera presidida por Miguel Galuccio detalló que esto le brindará acceso para aumentar la capacidad de evacuación hacia Chile a 12.500 barriles por día (bbl/d) de petróleo, incluyendo el flujo actual.

El oleoducto permitirá llevar crudo desde el desarrollo en Vaca Muerta en la zona de Añelo hasta el nodo Puesto Hernández y desde allí derivar hacia la refinería de Lujan de Cuyo para poder cargar en el Oleoducto Trasandino (Otasa).

En base a esto, Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista afirmó: “Esperamos que el oleoducto Vaca Muerta Norte esté operativo en el cuarto trimestre de 2023. En ese momento, planeamos revertir el flujo del oleoducto existente de Oldelval desde La Escondida a la dirección original de flujo”. “Sumando a nuestra capacidad existente en Oldelval, la nueva capacidad de Vaca Muerta Norte significa que para finales de 2023 podríamos tener una capacidad de oleoductos de 57.000 barriles de petróleo al día”.

Asimismo, el ejecutivo de la petrolera precisó que “si consideramos la capacidad ya contratada en la expansión de Oldelval hacia Puerto Rosales, proyectamos tener 89.000 barriles de petróleo al día para finales de 2025”. “Esto significa que ya hemos asegurado la capacidad de evacuación necesaria para cumplir con nuestros objetivos de producción para 2026, con espacio para una mayor aceleración”, indicó.

Resultados

Galuccio destacó la eficiencia del balance de la compañía y precisó que esto se debe a la transferencia de las operaciones de los bloques convencionales a la empresa Aconcagua. En ese sentido, de acuerdo a los informes presentados, la compañía logró un lifting cost de US$ 4.8 por barril equivalente, lo que representa una reducción del 38% en comparación con 2022. Alcanzando el valor más bajo de la historia de la empresa.

En cuanto al shale oil, Vista obtuvo un aumento del 26% en comparación con el segundo trimestre del año pasado. Y en la producción total de petróleo, que contempla el convencional, experimentó un aumento del 6% año contra año. La producción de hidrocarburos aumentó un 4% en comparación con el mismo período del 2022. Las exportaciones de petróleo significaron US$ 108.6 millones y representaron el 51% de los ingresos.

Sobre esto, Galuccio expresó: “Registramos una ligera disminución en la producción impulsada por tres factores. Por la transferencia de los activos convencionales que significó una merma de 5.500 barriles de petróleo equivalente por día. Porque la capacidad de evacuación limitó nuestro crecimiento en la producción, aunque esto se ha solucionado desde junio, cuando comenzamos a exportar petróleo a través de un oleoducto hacia Chile”. “Al enfocarnos en nuestros proyectos piloto en Aguila Mora y Bajada del Palo Este, conectamos menos pozos de lo habitual en un trimestre promedio”.

Los resultados productivos significativos en sus proyectos piloto de Águila Mora, al norte de Vaca Muerta, y Bajada del Palo Este, lo que le permitió aumentar su inventario de pozos listos para perforar a más de 1000.

A su vez, el CEO de Vista adelantó que “los tres factores fueron considerados en nuestro plan y guía para 2023, por lo que aún proyectamos cumplir con nuestra guía de producción de 55.000 barriles equivalentes de petróleo por día para el año”.

El EBITDA ajustado para el segundo trimestre de 2023 fue de US$ 151.8 millones. Esto significó una disminución del 25% en comparación con el segundo trimestre de 2022, debido a la disminución de los ingresos y parcialmente compensado por menores costos de extracción.

Durante el segundo trimestre del año, Vista invirtió alrededor de US$ 180 millones de dólares para acelerar la actividad en los bloques que opera en Vaca Muerta.

Respecto a estas inversiones, Galuccio destacó que “el ritmo de perforación y terminación ya se ha acelerado, lo que nos permitirá conectar 12 pozos en BPO en el tercer trimestre, impulsando la producción de petróleo y los ingresos”.

Además, adelantó que “después de haber normalizado los inventarios y los flujos hacia Chile, planeamos exportar volúmenes equivalentes a cinco cargamentos, incluyendo las exportaciones a Chile, en el tercer trimestre. También, tenemos planeado conectar tres pads con Trafigura, lo cual generará US$ 19 millones de otros ingresos en el tercer trimestre de 2023”.

Ingresos

Los ingresos totales de la petrolera en el segundo trimestre del año treparon hasta los US$ 231 millones. Esto representó una disminución del 22% en comparación con el mismo período del año pasado.

Según explicaron desde Vista esto se debe a “la normalización de las existencias de petróleo crudo desde niveles bajos en el trimestre anterior, lo cual, combinado con la redirección de la producción hacia Chile, resultó en una menor disponibilidad de volúmenes en el terminal para exportaciones a través del Atlántico”.

Asimismo, detallaron que esta situación “retrasó el último cargamento del trimestre desde finales de junio hasta la primera semana de julio, por lo que se exportó tres cargamentos durante el trimestre en lugar de cuatro”.

También, adjudicaron estos números al debilitamiento de los precios de realización del petróleo durante el trimestre debido a que esos precios tuvieron un promedio de US$ 64,3 por barril. “Esto representó una disminución del 18% en comparación con el mismo período del año anterior y del 3% secuencialmente”. “El precio promedio realizado en el mercado nacional fue de US$ 63.1 por barril, mientras que el precio realizado en los mercados de exportación fue de US$ 68.6”, indicaron.

