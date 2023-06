YPF explora para perforar los dos primeros pozos en Palermo Aike

Santa Cruz (EP), 30 de junio 2023. YPF y CGC firmaron un acuerdo en Santa Cruz para perforar los dos primeros pozos exploratorios de esta formación que buscarán conocer la calidad de la roca.

El potencial de Argentina en materia de hidrocarburos aún tiene un amplio margen de crecimiento y las expectativas son altas en la Cuenca Austral donde un pozo experimental buscará conocer más sobre Palermo Aike, la hermana menor de Vaca Muerta.

Es el cimiento de esta cuenca que se extiende sobre un área de 170.000 kilómetros cuadrados, desde Santa Cruz hasta Tierra del Fuego, pasando por el Estrecho de Magallanes y el suroeste de Chile.

Este año, las empresas YPF y CGC firmaron un convenio en Santa Cruz para perforar los dos primeros pozos exploratorios de esta formación que buscarán conocer la calidad de la roca y las lutitas que contiene. Según calculan, podría haber recursos para 10 mil millones de barriles de petróleo lo que equivale a 50 años de producción en Argentina y cerca de la mitad de las reservas existentes en Vaca Muerta.

Para YPF hay dos grandes ventajas que se unieron para embarcarse en este nuevo desarrollo no convencional. Por un lado, por sus condiciones geológicas Palermo Aike es la formación más cercana a Vaca Muerta en su extensión espacial, la profundidad del objetivo -entre 3.000 y 3.500 metros-, su origen marino y su potencial hidrocarburífero.

Por otro lado, toda la experiencia y conocimiento adquirido en estos 10 años en la cuenca Neuquina en el método de hidrofracturación para extraer hidrocarburos no convencionales posicionan a la empresa en un mejor lugar:

“Con todo el aprendizaje adquirido, creemos que este es el momento de capitalizarlo y replicarlo en otro sector del país”, dijo Fernanda Raggio, Vicepresidenta de Upstream de YPF, quien explicó que en 2010 la empresa ya sabía de la existencia de Palermo Aike y su posibilidad de exploración.

“Toda la curva aprendida en Vaca Muerta la vamos a traducir en eficiencia”, subrayó el geólogo, quien recordó que al inicio de la explotación del shale argentino, diferentes técnicas y se trabajó el ensayo-error hasta la productividad actual.

“YPF, como pionera de estos desarrollos en Argentina, está en condiciones de abordar este segundo shale y por eso hay otras empresas que quieren unirse para capturar también estas lecciones. Será muy interesante lograr este trabajo en equipo y tomar los conocimientos adquiridos», aseguró. el ejecutivo en relación a la posibilidad de atraer nuevos inversionistas a este desarrollo.

El plan para completar dos pozos exploratorios este año

En cuanto al cronograma previsto, la empresa insignia estima que arrancará el primer pozo en poco tiempo y terminará otro antes de que finalice el año: “La energía está enfocada en poder hacerlos en 2023 y la culminación, la fracturas y demás, ya se quedará para el 2024. Con lo que creemos que en ese momento es donde vamos a tener la dato clave que es la productividad “ contó.

En este sentido, destacó que estas primeras pruebas permitirán conocer las características de los hidrocarburos no convencionales contenidos en Palermo Aike y la viabilidad de su extracción.

“Hasta que no tengamos esos ensayos y la terminación con las características de los no convencionales, no sabremos su productividad, que es un poco cómo se mide qué tan interesante es un lecho rocoso y qué tan rentable es”, agregó.

Aun así, Raggio comentó que los estudios realizados hasta el momento hablan “de un potencial muy interesante”.

Un proyecto para impulsar el potencial exportador

Para el vicepresidente de Upstream de YPF, otra de las grandes ventajas de Palermo Aike radica en su proximidad al océano Atlántico que, a diferencia de Vaca Muerta, permitirá la exportación de crudo a otros destinos sin necesidad de grandes obras de transporte.

“En caso de que esto fuera un éxito, sería mucho más fácil un nivel de exportación y la infraestructura de superficie sería más fácil de abordar. Además, está el sistema federal”, agregó Raggio en relación a los beneficios económicos para las provincias y sus habitantes.

Fuente: Titulares